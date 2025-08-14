양산도서관 ‘김복동 평화도서관’ 선포…현판 제막

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광복 80주년과 일본군 위안부 피해자 기림의 날을 맞아, 경상남도교육청이 오늘(14일) 양산도서관에서 '김복동 평화도서관' 현판 제막식을 열었습니다.



고 김복동 할머니는 양산 출신의 일본군 위안부 피해자로, 피해 사실을 국제 사회에 증언하며 평화와 인권의 가치를 알렸습니다.



