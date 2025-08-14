경상남도, 국회 찾아 “양천 등 국가하천 승격” 건의
입력 2025.08.14 (21:49)
경상남도가 국회를 찾아 지난달 집중호우로 피해가 발생한 양천과 덕천강, 조만강 등 18개 지방하천에 대한 국가하천 승격을 건의했습니다.
경상남도는 지방 재정 부담 등의 한계로 지방하천 정비율이 47%에 머무르고 있다며, 집중호우 피해 예방과 빠른 복구를 위해 국가하천 승격이 필요하다고 강조했습니다.
경상남도가 국회를 찾아 지난달 집중호우로 피해가 발생한 양천과 덕천강, 조만강 등 18개 지방하천에 대한 국가하천 승격을 건의했습니다.
