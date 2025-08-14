경상남도 등 18개 기관, ‘그린바이오 산업 협약’

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

경상남도와 진주, 남해, 하동, 산청, 함양 등 자치단체와 산하 기관, 연구·실증 기관 등 18개 기관이 오늘(14일) 경상국립대에서 '그린바이오 산업 육성지구' 업무 협약을 맺었습니다.



경상남도는 이번 협약을 토대로 연구개발과 기업 지원을 통해 그린바이오 산업 육성지구 정부 공모사업에 나설 계획입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!