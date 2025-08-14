경상남도 등 18개 기관, ‘그린바이오 산업 협약’
입력 2025.08.14 (21:50) 수정 2025.08.14 (22:30)
경상남도와 진주, 남해, 하동, 산청, 함양 등 자치단체와 산하 기관, 연구·실증 기관 등 18개 기관이 오늘(14일) 경상국립대에서 '그린바이오 산업 육성지구' 업무 협약을 맺었습니다.
경상남도는 이번 협약을 토대로 연구개발과 기업 지원을 통해 그린바이오 산업 육성지구 정부 공모사업에 나설 계획입니다.
손원혁 기자 wh_son@kbs.co.kr손원혁 기자의 기사 모음
