창원서 트레일러와 부딪힌 전기자전거 운전자 숨져
입력 2025.08.14 (21:50) 수정 2025.08.14 (22:30)
어제(13일) 오후 5시쯤 창원시 두동 한 삼거리에서 트레일러와 전기자전거가 부딪혀, 자전거 운전자 60대 A씨가 숨졌습니다.
경찰은 신호가 없는 삼거리에서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.
- 입력 2025-08-14 21:50:16
- 수정2025-08-14 22:30:19
최진석 기자 cjs@kbs.co.kr
