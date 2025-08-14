창원서 트레일러와 부딪힌 전기자전거 운전자 숨져

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

어제(13일) 오후 5시쯤 창원시 두동 한 삼거리에서 트레일러와 전기자전거가 부딪혀, 자전거 운전자 60대 A씨가 숨졌습니다.



경찰은 신호가 없는 삼거리에서 사고가 난 것으로 보고 정확한 경위를 조사하고 있습니다.



