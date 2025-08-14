고수온 취약 어종 158만여 마리 긴급 방류
입력 2025.08.14 (21:50) 수정 2025.08.14 (22:30)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
경상남도가 고수온 피해를 줄이기 위해 거제와 통영 등 양식 어가 20곳에서 신청한 조피볼락과 쥐치 등 고수온 취약 어종 158만여 마리를 긴급 방류했습니다.
경남 해역의 현재 평균 수온은 약 26도로, 지난 1일부터 전 해역에 고수온 주의보가 내려졌습니다.
경남 해역의 현재 평균 수온은 약 26도로, 지난 1일부터 전 해역에 고수온 주의보가 내려졌습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 고수온 취약 어종 158만여 마리 긴급 방류
-
- 입력 2025-08-14 21:50:25
- 수정2025-08-14 22:30:19
경상남도가 고수온 피해를 줄이기 위해 거제와 통영 등 양식 어가 20곳에서 신청한 조피볼락과 쥐치 등 고수온 취약 어종 158만여 마리를 긴급 방류했습니다.
경남 해역의 현재 평균 수온은 약 26도로, 지난 1일부터 전 해역에 고수온 주의보가 내려졌습니다.
경남 해역의 현재 평균 수온은 약 26도로, 지난 1일부터 전 해역에 고수온 주의보가 내려졌습니다.
-
-
진정은 기자 chris@kbs.co.kr진정은 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.