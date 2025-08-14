김용태 ‘4·3 남로당 총파업’ 발언 규탄 결의안 채택

동영상 고정 취소

지난 6월 제주를 찾은 김용태 전 국민의힘 비상대책위원장이 "4·3은 남로당 총파업을 진압하는 과정에서 발생한 사건"이라고 발언한 것을 놓고 제주도의회가 규탄 결의안을 채택했습니다.



도의회는 오늘 제441회 임시회 제2차 본회의에서 김기환 의원이 대표 발의한 '4·3 역사 왜곡 발언 규탄 결의안'을 가결했습니다.



도의회는 결의안에서 김 전 위원장은 역사적 진실을 왜곡하고 희생자와 유족의 명예를 훼손했다고 지적하며, 공식 사과와 재발 방지 약속을 촉구하는 한편 국회에 처벌 규정 신설을 요구했습니다.



