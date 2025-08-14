‘다저스전 시구’ 손흥민, 오타니와 만남 성사?

동영상 고정 취소

손흥민이 같은 연고지를 쓰는 미국 프로야구 LA 다저스의 시구자로 나서게 돼 오타니와의 만남이 성사될지 관심이 집중됩니다.



손흥민이 LA FC 훈련장에서 동료들의 뜨거운 환영을 받습니다.



체룬돌로 감독은 무려 13년 전 독일 분데스리가에서 만난 손흥민과의 인연을 언급했는데요.



2012년 당시 영상 확인해 보시죠.



손흥민이 끈질기게 따라붙는 수비수를 제치고 멋진 골을 넣었는데요.



손흥민을 밀착 마크했던 선수가 지금의 감독 체룬돌로입니다.



손흥민의 LA 입성을 뜨겁게 환영했던 LA 다저스는 오는 28일 홈 경기 시구자로 손흥민을 선정했다고 발표했습니다.



아시아 축구 최고 스타인 손흥민과 MLB 최고 스타 오타니의 만남이 성사될지 벌써 관심이 쏠립니다.



