철원 환경사업소, 소각시설 재가동…보수 완료
입력 2025.08.14 (21:52) 수정 2025.08.14 (21:54)
철원의 생활폐기물 소각시설이 다시 정상 가동됩니다.
철원군이 환경자원사업소 소각시설을 이달(8월) 18일부터 정상 운영한다고 밝혔습니다.
이는 시설 노후화에 따른 보수공사가 당초 계획보다 한 달 정도 앞당겨져 마무리된 데 따른 것입니다.
시설 보수 공사엔 5억 원이 투입됐습니다.
