오영훈 지사, 7개 핵심사업 국비 265억 건의

동영상 고정 취소

오영훈 도지사가 정부서울청사에서 구윤철 경제부총리를 만나 도정 현안 7개 핵심사업에 국비 265억 원 지원을 건의했습니다.



주요 내용을 보면 가칭 가파도 RE100마을 조성에 110억 원과 제주 간선급행버스체계 BRT 구축에 65억 원, 농산물 스마트가공센터 건립 38억 원 등입니다.



이에대해 구윤철 부총리는 "가파도 RE100마을 조성사업은 기후위기 대응과 재생에너지 전환이라는 국가적 과제에 부합하는 의미있는 사업"이라며 충분히 검토하겠다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!