한림대, 교육부 대학혁신평가 ‘최우수’

교육부와 한국연구재단이 주관한 대학혁신지원사업평가에서 한림대학교가 교육혁신부문 최우수등급을 받았습니다.



한림대는 의료바이오와 인공지능 등 학사구조 개편, 제약 없는 전공 변경 제도 등으로 높은 점수를 받았습니다.



이에 따라 한림대는 사업비 80억 원을 확보했습니다.



