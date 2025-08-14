‘중앙여중·중앙중’ 2028년부터 남녀공학 전환

동영상 고정 취소

제주시 동 지역에 있는 제주중앙여자중학교과 제주중앙중학교의 남녀공학 전환이 확정됐습니다.



제주도교육청은 2028년 3월 새 학기부터 해당 중학교 2곳을 남녀공학으로 전환한다고 밝혔습니다.



이에 따라 도교육청은 대상 학교에 화장실과 탈의실 등을 우선 설치하고 학교 규모와 구조에 따라 추가 필요 시설을 지원할 계획입니다.



앞서 제주교육공론화위원회는 학령인구 감소와 근거리 학교 배정 등을 이유로 남녀공학 전환 정책이 필요하다는 권고안을 내놓았습니다.



