세종 캠퍼스고등학교팀, 청소년뉴스경진대회 대상 수상

동영상 고정 취소

방송통신위원회 주최로 대전시청자미디어센터에서 열린 2025 청소년뉴스제작경진대회에서 세종캠퍼스고등학교 팀이 대상인 방통위원장상을 수상했습니다.



또 대전과 세종,충남교육감 상인 최우수상은 대전 대신고 등 4개팀이 수상했고, 광주광역시 청소년삶 디자인센터 등 7개 팀이 우수상에 선정돼 KBS대전방송총국장상 등을 받는 등 모두 16개 팀이 입상했습니다.



청소년뉴스제작경진대회는 비판적 사고를 갖춘 인재를 양성하기 위해 지난 2014년부터 열리고 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!