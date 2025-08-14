홈플러스 내당점 영업 중단, 동촌점 내년 폐점

동영상 고정 취소

홈플러스 내당점이 오늘부터 영업을 중단한 데 이어 동촌점도 내년 5월 폐점합니다.



홈플러스는 회생 기반을 다지기 위한 전면적 자구책에 따라, 대구 내당, 동촌점을 비롯한 전국 15개 임차 점포를 순차적으로 폐점한다고 밝혔습니다.



동촌점까지 폐점하면 대구의 홈플러스 매장은 7곳에서 5곳으로, 전체 대형마트는 15곳으로 줄어듭니다.



