KBS제주 양경배·고진현 이달의 영상기자상 수상
입력 2025.08.14 (21:55) 수정 2025.08.14 (21:58)
KBS제주방송총국 양경배, 고진현 기자가 한국영상기자협회가 주관하는 제123회 이달의 영상기자상을 수상했습니다.
심사위원회는 두 기자가 제주 아파트 공사 현장에서 벌어진 토사 무단 반출과 산림훼손 실태를 낱낱이 고발하고, 부실한 사후 관리와 원상 복구의 현실을 적나라하게 보도하는 등 지역 언론의 존재 이유와 사회적 역할을 보여줬다고 높이 평가했다고 밝혔습니다.
문준영 기자 mjy@kbs.co.kr
