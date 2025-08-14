KBS제주 양경배·고진현 이달의 영상기자상 수상

동영상 고정 취소

KBS제주방송총국 양경배, 고진현 기자가 한국영상기자협회가 주관하는 제123회 이달의 영상기자상을 수상했습니다.



심사위원회는 두 기자가 제주 아파트 공사 현장에서 벌어진 토사 무단 반출과 산림훼손 실태를 낱낱이 고발하고, 부실한 사후 관리와 원상 복구의 현실을 적나라하게 보도하는 등 지역 언론의 존재 이유와 사회적 역할을 보여줬다고 높이 평가했다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!