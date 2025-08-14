대구 개인형 이동장치 법규 위반 사례 급증
입력 2025.08.14 (21:55) 수정 2025.08.14 (21:59)
대구에서 전동킥보드 등 개인형이동장치 법규위반이 해마다 늘고 있습니다.
대구경찰이 지난해 지난해 대구지역에서 적발한 개인형이동장치 법규위반은 8천9백여 건으로, 2022년 6천2백여 건, 이듬해 7천7백여 건 등 백 건 이상씩 늘었습니다.
유형별로는 '인명보호장구 미착용'이 지난해 위반 건수의 70% 이상을 차지했고, 음주운전도 2022년 190여 건에서 지난해 3백50여 건으로 급증했습니다.
대구에서 전동킥보드 등 개인형이동장치 법규위반이 해마다 늘고 있습니다.
류재현 기자 jae@kbs.co.kr
