‘대전 전세 사기’ 새마을금고 임직원 등 13명 기소

대전지검은 배임과 수재, 사금융알선 등의 혐의로 대전의 한 새마을금고 임직원과 건설업자, 알선업자 13명을 재판에 넘기고 이 가운데 2명을 구속했습니다.



새마을금고 전무 등 임직원 6명은 2018년 1월부터 5년 동안 건설업자들에게 40번에 걸쳐 768억 원을 대출해 주고 수천만 원에서 많게는 1억 2천만 원까지 돈을 받은 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.



또 건설업자 5명은 새마을금고에서 고액의 부정 대출을 받아 전세 사기 건물을 새로 짓거나 사들이고 가짜 임대인을 내세워 임차인들의 보증금을 가로챈 혐의로 기소됐습니다.



