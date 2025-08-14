중국 단체 관광객 무비자…관광 상품 기획

동영상 고정 취소

경북문화관광공사가 정부의 중국 단체 관광객 한시 무비자 정책에 맞춰 중화권 관광객 유치에 나섭니다.



특히 중국 국경절 연휴인 10월 1일부터 7일간과 가을·겨울 성수기 등에 대비한 관광 상품을 기획하고, 중화권 관광객 맞춤형 콘텐츠를 개발합니다.



또 국내 중국계 기업 포상 여행을 비롯한 회의나 전시, 컨벤션 연계 관광단체를 유치하고, 부산·대구 방문객도 경북을 찾을 수 있게 공동 마케팅을 추진합니다.



