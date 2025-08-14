제주도의회, 영유아 수 대비 교사 비율 개선 공론화

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

동영상 고정 취소

제주도의회 저출생·고령화 대책 특위는 오늘(14일) 활동보고서를 채택하고 다음 주 영유아 수 대비 교사 수 개선 토론회를 열어 문제를 공론화하고 예산 확보 등 과제를 논의한다고 밝혔습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!