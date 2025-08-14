제주도의회, 영유아 수 대비 교사 비율 개선 공론화
입력 2025.08.14 (21:56) 수정 2025.08.14 (21:58)
제주도의회 저출생·고령화 대책 특위는 오늘(14일) 활동보고서를 채택하고 다음 주 영유아 수 대비 교사 수 개선 토론회를 열어 문제를 공론화하고 예산 확보 등 과제를 논의한다고 밝혔습니다.
