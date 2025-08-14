강릉·동해·속초·인제, ‘세컨드홈’ 세금 혜택

동영상 고정 취소

강릉과 동해, 속초시, 인제군이 '세컨드홈' 1주택 세금 혜택 지역에 포함됐습니다.



정부는 오늘(14일) 열린 경제장관회의에서 서울 등에 집 한 채를 가진 사람이 한 채를 추가로 사더라도 1주택자로 인정받는 '세컨드홈' 세제 혜택 지역을 강릉과 동해, 속초, 인제까지 확대한다고 발표했습니다.



또, 이들 지역에서 1주택 특례를 받을 수 있는 집값 기준이 공시 가격 4억 원에서 9억 원으로 대폭 높아져, 대부분 주택이 '세컨드홈' 세제 혜택 대상에 포함될 것으로 보입니다.



