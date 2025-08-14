뉴스9(광주)

폭우 속 이웃 구한 7명 ‘의로운 시민’ 선정

입력 2025.08.14 (22:02) 수정 2025.08.14 (22:11)

광주시는 지난달 기록적인 폭우 당시 이웃을 구한 시민들과 소방관 등 7명을 의로운 시민으로 선정하고 표창패를 수여했습니다.

선정된 의로운 시민은 최승일, 김인중, 정수연, 이장복, 문종준씨와 최원일, 이강준 소방관입니다.

이들은 광주에 하루에 4백 밀리미터가 넘는 폭우가 쏟아졌던 지난달 17일 빗물에 휩쓸리거나 차량 등에 고립된 시민들을 구조했습니다.

광주시는 지난달 기록적인 폭우 당시 이웃을 구한 시민들과 소방관 등 7명을 의로운 시민으로 선정하고 표창패를 수여했습니다.

선정된 의로운 시민은 최승일, 김인중, 정수연, 이장복, 문종준씨와 최원일, 이강준 소방관입니다.

이들은 광주에 하루에 4백 밀리미터가 넘는 폭우가 쏟아졌던 지난달 17일 빗물에 휩쓸리거나 차량 등에 고립된 시민들을 구조했습니다.
