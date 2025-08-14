뉴스9(강릉)

강원 국회의원, 특별교부세 200억 원 확보

입력 2025.08.14 (22:03) 수정 2025.08.14 (22:27)

강원 국회의원들이 지역 재해·재난 대응을 위해 특별교부세 200억 원을 확보한 것으로 집계됐습니다.

의원별로는 이양수, 유상범, 이철규 의원이 급경사지 정비와 하천범람 예방사업 등을 위해 각각 40억 원 이상씩 확보했습니다.

이어, 한기호 의원이 산림재해 복구공사 등으로 36억 원을 가져왔습니다.

이밖에, 허영, 송기헌, 박정하 의원도 각각 10억 원대의 사업비를 확보했고, 권성동 의원도 6억 원을 마련했습니다.

이청초
이청초 기자

