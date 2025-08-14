광주시, ‘SRF 제조시설’ 악취관리지역 추진

동영상 고정 취소

기준치를 넘는 악취가 발생한 광주 가연성폐기물연료화 시설에 대한 악취관리지역 지정이 추진됩니다.



광주시는 남구 양과동 SRF 제조시설에서 주민간담회를 열고 악취 문제 해결을 위해 이같은 방안을 제시했습니다.



악취방지법에 따르면 악취 관련 민원이 1년 이상 지속되고 악취가 배출허용기준을 초과하는 지역을 악취관리지역으로 지정할 수 있습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!