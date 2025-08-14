미 7월 생산자물가 전월대비 0.9%↑…전망치 큰폭 상회

도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책 여파로 7월 들어 미국에서 도매물가가 급등한 것으로 나타났습니다.



미 노동부는 7월 미국의 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.9% 상승했다고 현지시간 14일 밝혔습니다. 이는 전월 대비 0.2% 상승을 예상한 다우존스 집계 전문가 전망을 큰 폭으로 웃도는 수치입니다.



전년 동기 대비 상승률은 3.3%였습니다.



에너지와 식품 등을 제외한 근원 생산자물가지수는 전월 대비 0.6% 올라 상승률이 역시 전망치 0.3%를 크게 웃돌았습니다. 전년 동기 대비로는 2.8% 상승했습니다.



도매물가로도 불리는 생산자물가는 일정 시차를 두고 최종 소비재 가격에 반영된다는 점에서 소비자물가의 선행지표로 받아들여집니다.



[사진 출처 : 게티이미지뱅크]



