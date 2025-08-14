국제

미 7월 생산자물가 전월대비 0.9%↑…전망치 큰폭 상회

입력 2025.08.14 (22:16) 수정 2025.08.14 (22:17)

도널드 트럼프 미 행정부의 관세 정책 여파로 7월 들어 미국에서 도매물가가 급등한 것으로 나타났습니다.

미 노동부는 7월 미국의 생산자물가지수(PPI)가 전월 대비 0.9% 상승했다고 현지시간 14일 밝혔습니다. 이는 전월 대비 0.2% 상승을 예상한 다우존스 집계 전문가 전망을 큰 폭으로 웃도는 수치입니다.

전년 동기 대비 상승률은 3.3%였습니다.

에너지와 식품 등을 제외한 근원 생산자물가지수는 전월 대비 0.6% 올라 상승률이 역시 전망치 0.3%를 크게 웃돌았습니다. 전년 동기 대비로는 2.8% 상승했습니다.

도매물가로도 불리는 생산자물가는 일정 시차를 두고 최종 소비재 가격에 반영된다는 점에서 소비자물가의 선행지표로 받아들여집니다.

[사진 출처 : 게티이미지뱅크]

    국제
[사진 출처 : 게티이미지뱅크]
김영은
김영은 기자

KBS / 대표전화 02-781-1000
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

