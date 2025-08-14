정읍 필터 공장 폭발로 치료받던 50대 보름 만에 숨져

전북 정읍의 자동차 필터 제조 공장에서 증기 탱크 폭발 사고로 중상을 입은 50대 남성 노동자가 보름 만에 숨졌습니다.



남성은 지난달 30일 오전 11시 10분쯤 정읍시 북면 필터 공장에서 작업을 하다가 폭발 사고로 허리 등에 다발성 골절상을 입고 전주의 한 병원에서 치료를 받아 왔으며, 오늘(14) 저녁 7시 40분쯤 숨졌습니다.



해당 공장에선 증기로 원료를 펴는 작업 등이 이뤄지고 있었으며, 폭발 사고로 남성을 포함해 노동자 6명이 크고 작은 부상을 입고 병원으로 옮겨졌습니다.



경찰은 부검을 통해 정확한 사인을 밝힐 예정이며, 업무상 과실치사상 혐의 등으로 공장 관리자 등을 조사할 계획입니다.



또 국과수 2차 감식을 통해 사고 원인 조사도 이어갈 예정입니다.



고용노동부는 해당 공장에 작업 중지 명령을 내렸고, 안전관리자 등에 대한 중대재해처벌법 적용 여부를 검토하고 있습니다.



