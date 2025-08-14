정동영 통일부장관 “北체제 인정…흡수통일 추구 안해”

정동영 통일부 장관이 이재명 정부의 통일 정책은 북한의 체제를 인정하며 북한의 붕괴나 흡수 통일을 추구하지 않는다는 내용을 골자로 한 1991년 '남북 기본합의서'에 기반해 추진될 것이라고 말했습니다.



정 장관은 오늘(14일) 오후 서울 중구 롯데호텔에서 열린 '원코리아 국제포럼' 축사에서 "새 정부의 대북 정책은 새로운 것이 아니다. 1991년 12월 당시 보수 정부였던 노태우 정부가 북한과 체결한 '남북 기본합의서'에 입각한 것"이라며 이같이 말했습니다.



정 장관은 남북기본합의서 제1~6조를 언급하며 새 정부는 북한 체제를 인정하고 존중하며 내정에 간섭하지 않고 비방과 중상하지 않을 것이라고 했습니다.



이어 북한 붕괴나 흡수 통일을 추구하지 않고, 평화 체제를 향한 꿈을 포기하지 않고 전진할 것이며 무력을 사용하지 않을 것이라고 강조했습니다.



정 장관은 또 오늘 서울 봉은사에서 열린 '광복 80주년 기념 남북의 평화와 화합을 위한 기원 법회'에서 차관이 대독한 축사를 통해 "잠깐의 풍랑은 묵묵히 흐르는 해류를 이길 수 없다"며 "요동하는 국제정세나 남북 간의 긴장과 갈등도 이 땅의 진정한 화합과 평화를 향한 올곧은 열망을 결코 꺾을 수 없다"고 말했습니다.



이어 "한반도의 평화는 남북 주민들이 다시 소통하고 만나는 것으로부터 새롭게 시작될 것"이라며 "정부는 남북 주민들 간의 교류와 협력을 일관성 있게, 적극적으로 지원해 나가겠다"고 강조했습니다.



그러면서 "민간 부문이 다시 만나 대화하고, 작은 일부터 소통하는 것이 신뢰를 회복하고 화해와 협력의 길로 나아가는 첫 번째 과제"라며 "자유로운 접촉이 서로에 대한 이해를 낳고, 상호 이해가 공존으로 이어질 것"이라고 덧붙였습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



