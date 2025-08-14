프로야구 KIA, 홈런 5방 앞세워 3연승…삼성은 5연패

프로야구 KIA 타이거즈가 홈런 5개를 앞세운 화력을 바탕으로 삼성에 승리를 거두고 3연승을 달렸습니다.



KIA는 오늘(14일) 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2025 신한 SOL 뱅크 KBO리그 삼성 라이온즈와 원정 경기에서 10대 4로 이겼습니다.



2대 1로 끌려가던 5회 김태군의 솔로 홈런으로 승부를 원점으로 돌린 KIA는 6회에 패트릭 위즈덤이 삼성 선발 투수 원태인으로부터 역전 결승 만루 홈런을 때려내 승기를 가져왔습니다.



위즈덤은 8회에도 또 홈런을 추가해 멀티 홈런으로 팀 승리를 이끌었습니다. KIA는 위즈덤의 멀티 홈런에 3회 김호령과 7회 김선빈의 한 점 홈런 등을 앞세워 홈런 5개를 몰아쳤고 10대 4 승리로 3연승을 달렸습니다. 삼성은 5연패에 빠졌습니다.



두산은 잠실에서 열린 NC 다이노스와의 경기에서 8회 말 대타로 나선 김기연의 1타점 동점 적시타에 김민석의 희생 플라이가 나와 6대 5, 승리를 거뒀습니다. NC의 외국인 타자 데이비슨은 4경기 연속 홈런을 기록했지만, 팀 패배가 아쉬웠습니다.



키움은 SSG에 2대 0으로 이겼고 한화는 롯데와 연장 승부 끝에 11회 말 이원석의 끝내기 볼넷으로 한 점 차 짜릿한 승리를 거뒀습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / KIA 타이거즈 제공]



