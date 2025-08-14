진술거부권 행사한 김건희…특검, ‘형량 더 센’ 뇌물죄 적용 검토

동영상 고정 취소

서정빈 변호사 나와있습니다.



오늘 특검이 구속 후 첫 조사에서김여사에게 물은 건 공천개입의혹이었던 걸로 알려졌습니다.



이것부터 조사를 시도한 이유는 뭘까요?



그런데 김건희 여사는 대부분의 질문에 진술 거부권을 행사했습니다.



기류가 달라진 것도 같은데요 이유가 뭘까요?



진술거부권을 행사할 경우 피의자의 유불리는 어떻게 됩니까?



그리고 김건희 여사가 착용했던 장신구.



이른바 나토 3종세트라고도 부른다고 하는데요, 여기에 대해선 오늘은 조사가 이뤄지지 않은 걸로 보이죠?



내가 다시 남편하고 살 수 있을까, 다시 우리가 만날 수 있을까.



김건희 여사가 오늘은 이런 얘기를 했다고 합니다.



어떤 의미일까요?



특검이 김건희 여사와 윤석열 전 대통령이 공범관계인지 따져보고 있는 것 같습니다.



공범관계가 입증되면 적용 죄명이 달라질 수 있는 거죠?



예전 박근혜 전 대통령 수사 때 나왔던 경제공동체 법리가 다시 인구에 회자되고 있는 것 같습니다?



그리고 법무부가 서울구치소장을 바꿨습니다.



어떤 맥락인 지 좀 풀어주시겠어요?



서정빈 변호사였습니다.



말씀 잘 들었습니다.



