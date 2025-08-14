뉴스라인 W

진술거부권 행사한 김건희…특검, ‘형량 더 센’ 뇌물죄 적용 검토

입력 2025.08.14 (23:27) 수정 2025.08.14 (23:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
“전국민 검열” 반발 농성 돌입…전한길은 ‘경고’ 경징계

“전국민 검열” 반발 농성 돌입…전한길은 ‘경고’ 경징계

다음
[앵커]

서정빈 변호사 나와있습니다.

오늘 특검이 구속 후 첫 조사에서김여사에게 물은 건 공천개입의혹이었던 걸로 알려졌습니다.

이것부터 조사를 시도한 이유는 뭘까요?

[앵커]

그런데 김건희 여사는 대부분의 질문에 진술 거부권을 행사했습니다.

기류가 달라진 것도 같은데요 이유가 뭘까요?

[앵커]

진술거부권을 행사할 경우 피의자의 유불리는 어떻게 됩니까?

[앵커]

그리고 김건희 여사가 착용했던 장신구.

이른바 나토 3종세트라고도 부른다고 하는데요, 여기에 대해선 오늘은 조사가 이뤄지지 않은 걸로 보이죠?

[앵커]

내가 다시 남편하고 살 수 있을까, 다시 우리가 만날 수 있을까.

김건희 여사가 오늘은 이런 얘기를 했다고 합니다.

어떤 의미일까요?

[앵커]

특검이 김건희 여사와 윤석열 전 대통령이 공범관계인지 따져보고 있는 것 같습니다.

[앵커]

공범관계가 입증되면 적용 죄명이 달라질 수 있는 거죠?

[앵커]

예전 박근혜 전 대통령 수사 때 나왔던 경제공동체 법리가 다시 인구에 회자되고 있는 것 같습니다?

[앵커]

그리고 법무부가 서울구치소장을 바꿨습니다.

어떤 맥락인 지 좀 풀어주시겠어요?

[앵커]

서정빈 변호사였습니다.

말씀 잘 들었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 진술거부권 행사한 김건희…특검, ‘형량 더 센’ 뇌물죄 적용 검토
    • 입력 2025-08-14 23:27:55
    • 수정2025-08-14 23:33:40
    뉴스라인 W
[앵커]

서정빈 변호사 나와있습니다.

오늘 특검이 구속 후 첫 조사에서김여사에게 물은 건 공천개입의혹이었던 걸로 알려졌습니다.

이것부터 조사를 시도한 이유는 뭘까요?

[앵커]

그런데 김건희 여사는 대부분의 질문에 진술 거부권을 행사했습니다.

기류가 달라진 것도 같은데요 이유가 뭘까요?

[앵커]

진술거부권을 행사할 경우 피의자의 유불리는 어떻게 됩니까?

[앵커]

그리고 김건희 여사가 착용했던 장신구.

이른바 나토 3종세트라고도 부른다고 하는데요, 여기에 대해선 오늘은 조사가 이뤄지지 않은 걸로 보이죠?

[앵커]

내가 다시 남편하고 살 수 있을까, 다시 우리가 만날 수 있을까.

김건희 여사가 오늘은 이런 얘기를 했다고 합니다.

어떤 의미일까요?

[앵커]

특검이 김건희 여사와 윤석열 전 대통령이 공범관계인지 따져보고 있는 것 같습니다.

[앵커]

공범관계가 입증되면 적용 죄명이 달라질 수 있는 거죠?

[앵커]

예전 박근혜 전 대통령 수사 때 나왔던 경제공동체 법리가 다시 인구에 회자되고 있는 것 같습니다?

[앵커]

그리고 법무부가 서울구치소장을 바꿨습니다.

어떤 맥락인 지 좀 풀어주시겠어요?

[앵커]

서정빈 변호사였습니다.

말씀 잘 들었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”

[속보] 조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.