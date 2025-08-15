연휴, 전국에 무더위…곳에 따라 가끔 비

광복절인 오늘, 중부지방엔 가끔 구름이 많은 가운데 오후까지 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



남부지방은 대체로 맑겠지만, 곳에 따라 소나기가 내리겠습니다.



예상 강수량은 경기 남부와 충청권, 경상권에 5에서 40mm 정돕니다.



밤사이 전라권과 경상권 내륙에는 가시거리 200m 미만의 짙은 안개가 끼는 곳이 있겠습니다.



아침 기온은 청주·부산 26도 등으로 열대야 나타나는 곳이 있겠습니다.



한낮 기온은 서울 32도, 대구 34도 등으로 어제보다 2도에서 5도 정도 높겠습니다.



토요일과 일요일에도 전국적으로 무더위가 이어지겠습니다.



바다의 물결은 모든 해상에서 0.5에서 2미터로 비교적 낮게 일겠습니다.



