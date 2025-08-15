국제

중국, 해외 청년 과학기술 인재 유치 ‘K비자’ 신설

입력 2025.08.15 (00:24) 수정 2025.08.15 (00:33)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

중국이 첨단 과학기술 분야에 종사하는 젊은 인재를 끌어들이기 위해 전용 비자를 신설합니다.

중국 관영 신화통신에 따르면 중국 국무원은 리창 총리가 최근 서명한 '중화인민공화국 외국인 출입국 관리 조례' 개정안을 오는 10월 1일부터 시행한다고 밝혔습니다.

개정안은 중국 입국 시 발급하는 비자 유형에 외국의 청년 과학기술 인재에게 발급하는 'K비자' 관련 항목을 추가했습니다.

개정안은 또 "K비자를 신청하려면 중국 정부의 유관 주관부서가 규정한 외국 청년 과학기술 인재의 조건과 요구에 부합해야 하며 증명자료를 제출해야 한다"고 명시했습니다.

K비자를 받기 위해 필요한 구체적인 자격 등 세부 사항은 언급하지 않았습니다.

중국은 미국 등 서방의 견제 속에 글로벌 기술 경쟁에서 살아남고자 '기술자립'을 강조하며 국가적 차원에서 과학기술 분야 투자를 늘리고 해외 인재 영입에 적극적으로 나서고 있습니다.

최근에는 도널드 트럼프 미국 행정부의 연구비 지원 축소와 반 이민 정책 등으로 압박받는 미국 내 중국계 연구자들을 데려오기 위한 채용 프로그램을 가동한 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국, 해외 청년 과학기술 인재 유치 ‘K비자’ 신설
    • 입력 2025-08-15 00:24:35
    • 수정2025-08-15 00:33:16
    국제
중국이 첨단 과학기술 분야에 종사하는 젊은 인재를 끌어들이기 위해 전용 비자를 신설합니다.

중국 관영 신화통신에 따르면 중국 국무원은 리창 총리가 최근 서명한 '중화인민공화국 외국인 출입국 관리 조례' 개정안을 오는 10월 1일부터 시행한다고 밝혔습니다.

개정안은 중국 입국 시 발급하는 비자 유형에 외국의 청년 과학기술 인재에게 발급하는 'K비자' 관련 항목을 추가했습니다.

개정안은 또 "K비자를 신청하려면 중국 정부의 유관 주관부서가 규정한 외국 청년 과학기술 인재의 조건과 요구에 부합해야 하며 증명자료를 제출해야 한다"고 명시했습니다.

K비자를 받기 위해 필요한 구체적인 자격 등 세부 사항은 언급하지 않았습니다.

중국은 미국 등 서방의 견제 속에 글로벌 기술 경쟁에서 살아남고자 '기술자립'을 강조하며 국가적 차원에서 과학기술 분야 투자를 늘리고 해외 인재 영입에 적극적으로 나서고 있습니다.

최근에는 도널드 트럼프 미국 행정부의 연구비 지원 축소와 반 이민 정책 등으로 압박받는 미국 내 중국계 연구자들을 데려오기 위한 채용 프로그램을 가동한 것으로 알려졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
김영은
김영은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”

[속보] 조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.