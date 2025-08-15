중국, 해외 청년 과학기술 인재 유치 ‘K비자’ 신설

중국이 첨단 과학기술 분야에 종사하는 젊은 인재를 끌어들이기 위해 전용 비자를 신설합니다.



중국 관영 신화통신에 따르면 중국 국무원은 리창 총리가 최근 서명한 '중화인민공화국 외국인 출입국 관리 조례' 개정안을 오는 10월 1일부터 시행한다고 밝혔습니다.



개정안은 중국 입국 시 발급하는 비자 유형에 외국의 청년 과학기술 인재에게 발급하는 'K비자' 관련 항목을 추가했습니다.



개정안은 또 "K비자를 신청하려면 중국 정부의 유관 주관부서가 규정한 외국 청년 과학기술 인재의 조건과 요구에 부합해야 하며 증명자료를 제출해야 한다"고 명시했습니다.



K비자를 받기 위해 필요한 구체적인 자격 등 세부 사항은 언급하지 않았습니다.



중국은 미국 등 서방의 견제 속에 글로벌 기술 경쟁에서 살아남고자 '기술자립'을 강조하며 국가적 차원에서 과학기술 분야 투자를 늘리고 해외 인재 영입에 적극적으로 나서고 있습니다.



최근에는 도널드 트럼프 미국 행정부의 연구비 지원 축소와 반 이민 정책 등으로 압박받는 미국 내 중국계 연구자들을 데려오기 위한 채용 프로그램을 가동한 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



