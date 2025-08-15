트럼프 “푸틴과의 회담 실패 확률 25%…제재 옵션 테이블 위에”

도널드 트럼프 미국 대통령은 현지시간 15일 알래스카에서 열리는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 회담에서 우크라이나 전쟁 해결에 대한 합의가 되지 않으면 러시아에 대한 제재를 단행할 수 있다고 경고했습니다.



트럼프 대통령은 14일 폭스뉴스 라디오와의 인터뷰에서 "성공적인 회담이 되지 않을 가능성이 25% 있다"면서 회담이 실패할 경우에 대비한 제재 옵션이 테이블 위에 올라와 있다고 설명했습니다.



트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 회담 및 오찬 후 공동기자회견을 하게 될지, 단독 회견을 하게 될지 현재로선 모른다고 말했습니다.



앞서 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 폭스뉴스 인터뷰에서 양 정상의 공동 기자회견이 개최된다고 예고한 바 있습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



