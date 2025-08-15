사회 ‘3대 특검’ 수사

‘김건희 집사’ 김예성, 구속 여부 이르면 오늘 결정

입력 2025.08.15 (01:00) 수정 2025.08.15 (01:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

‘김건희 집사’로 알려진 김예성 씨의 구속 여부가 이르면 오늘(15일) 결정됩니다.

서울중앙지법 임정빈 판사는 오늘 오후 2시부터 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의를 받는 김 씨에 대한 구속영장 심사를 진행합니다.

김 씨에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤, 늦어도 내일 중으로 나올 예정입니다.

김 씨는 김 여사와의 친분을 이용해, HS효성과 카카오모빌리티 등으로부터 거액의 투자를 받았다는 일명 ‘집사 게이트 의혹’의 핵심 인물입니다.

김건희 특검팀은 2023년 김 씨가 설립한 렌터카 업체 IMS모빌리티가 자본 잠식 상태였음에도 대기업 등으로부터 184억 원을 투자받은 배경을 의심하고 있습니다.

투자한 기업들이 김 씨와 김 여사의 관계를 고려해 일종의 보험성이나 대가성 자금을 제공했다고 보는 겁니다.

김 씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 심판 직후 베트남으로 출국했는데, 특검팀은 ‘도피성 출국’이라고 판단하고 김 씨에 대한 체포영장을 발부받아 여권 무효화와 인터폴 적색수배 절차에 착수했습니다.

김 여사의 구속영장 심사가 열린 지난 12일 귀국한 김 씨는 인천국제공항에서 바로 체포됐습니다.

귀국 직전 김 씨는 KBS와의 단독 인터뷰에서 “도피성 출국이 아니”라고 부인하며, “김 여사와는 2018년 이후로 거의 단절된 사이였다”는 입장을 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘김건희 집사’ 김예성, 구속 여부 이르면 오늘 결정
    • 입력 2025-08-15 01:00:54
    • 수정2025-08-15 01:12:04
    사회
‘김건희 집사’로 알려진 김예성 씨의 구속 여부가 이르면 오늘(15일) 결정됩니다.

서울중앙지법 임정빈 판사는 오늘 오후 2시부터 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의를 받는 김 씨에 대한 구속영장 심사를 진행합니다.

김 씨에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤, 늦어도 내일 중으로 나올 예정입니다.

김 씨는 김 여사와의 친분을 이용해, HS효성과 카카오모빌리티 등으로부터 거액의 투자를 받았다는 일명 ‘집사 게이트 의혹’의 핵심 인물입니다.

김건희 특검팀은 2023년 김 씨가 설립한 렌터카 업체 IMS모빌리티가 자본 잠식 상태였음에도 대기업 등으로부터 184억 원을 투자받은 배경을 의심하고 있습니다.

투자한 기업들이 김 씨와 김 여사의 관계를 고려해 일종의 보험성이나 대가성 자금을 제공했다고 보는 겁니다.

김 씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 심판 직후 베트남으로 출국했는데, 특검팀은 ‘도피성 출국’이라고 판단하고 김 씨에 대한 체포영장을 발부받아 여권 무효화와 인터폴 적색수배 절차에 착수했습니다.

김 여사의 구속영장 심사가 열린 지난 12일 귀국한 김 씨는 인천국제공항에서 바로 체포됐습니다.

귀국 직전 김 씨는 KBS와의 단독 인터뷰에서 “도피성 출국이 아니”라고 부인하며, “김 여사와는 2018년 이후로 거의 단절된 사이였다”는 입장을 밝혔습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이호준
이호준 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
해양경찰청, 계엄 당일 ‘총기 무장 지시’ 해경 간부 대기 발령

해양경찰청, 계엄 당일 ‘총기 무장 지시’ 해경 간부 대기 발령
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘뇌물·국정개입’…윤석열·김건희 ‘부부 공범’되나

‘뇌물·국정개입’…윤석열·김건희 ‘부부 공범’되나
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

[속보] 조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”

[속보] 조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.