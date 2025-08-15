‘김건희 집사’ 김예성, 구속 여부 이르면 오늘 결정

‘김건희 집사’로 알려진 김예성 씨의 구속 여부가 이르면 오늘(15일) 결정됩니다.



서울중앙지법 임정빈 판사는 오늘 오후 2시부터 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(횡령) 혐의를 받는 김 씨에 대한 구속영장 심사를 진행합니다.



김 씨에 대한 구속 여부는 이르면 오늘 밤, 늦어도 내일 중으로 나올 예정입니다.



김 씨는 김 여사와의 친분을 이용해, HS효성과 카카오모빌리티 등으로부터 거액의 투자를 받았다는 일명 ‘집사 게이트 의혹’의 핵심 인물입니다.



김건희 특검팀은 2023년 김 씨가 설립한 렌터카 업체 IMS모빌리티가 자본 잠식 상태였음에도 대기업 등으로부터 184억 원을 투자받은 배경을 의심하고 있습니다.



투자한 기업들이 김 씨와 김 여사의 관계를 고려해 일종의 보험성이나 대가성 자금을 제공했다고 보는 겁니다.



김 씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 심판 직후 베트남으로 출국했는데, 특검팀은 ‘도피성 출국’이라고 판단하고 김 씨에 대한 체포영장을 발부받아 여권 무효화와 인터폴 적색수배 절차에 착수했습니다.



김 여사의 구속영장 심사가 열린 지난 12일 귀국한 김 씨는 인천국제공항에서 바로 체포됐습니다.



귀국 직전 김 씨는 KBS와의 단독 인터뷰에서 “도피성 출국이 아니”라고 부인하며, “김 여사와는 2018년 이후로 거의 단절된 사이였다”는 입장을 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



