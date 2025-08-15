국제

러·우크라, 미·러 정상회담 하루전 포로 교환

입력 2025.08.15 (01:25) 수정 2025.08.15 (01:25)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

러시아가 우크라이나가 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 하루 앞둔 현지시간 14일 전쟁포로 84명씩을 교환했습니다.

AP 통신에 따르면 러시아 국방부는 풀려난 러시아인 포로들이 벨라루스에 도착했으며 치료와 재활을 위해 러시아 군 의료시설로 이송될 예정이라고 밝혔습니다.

우크라이나도 민간인 51명과 군인 33명 등 84명을 돌려받았다고 발표했습니다.

이번 포로 교환은 아랍에미리트(UAE) 중재로 성사됐습니다.

젤렌스키 우크라이나 대통령은 소셜미디어에 "풀려난 민간인 중에서는 러시아에 2014, 2016년, 2017년에 붙잡힌 이들이 있고 풀려난 병사 중에는 마리우폴을 지키던 이들이 있다"고 썼습니다.

우크라이나 매체 키이우포스트는 2022년 러시아의 침공 이전부터 러시아군에 구금된 우크라이나인들이 풀려났다는 점에서 이번 교환이 특별하다면서 이들 중 일부는 러시아에서 10∼18년형을 '불법적으로' 선고받고 복역 중이었다고 지적했습니다.

도네츠크주와 루한스크주 출신 여성 3명도 이번에 풀려났는데, 그중 한 명은 2019년 갇힌 초등학교 교사입니다. 또한 18세에 포로가 된 27세 남성도 우크라이나로 돌아왔습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 러·우크라, 미·러 정상회담 하루전 포로 교환
    • 입력 2025-08-15 01:25:37
    • 수정2025-08-15 01:25:53
    국제
러시아가 우크라이나가 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 정상회담을 하루 앞둔 현지시간 14일 전쟁포로 84명씩을 교환했습니다.

AP 통신에 따르면 러시아 국방부는 풀려난 러시아인 포로들이 벨라루스에 도착했으며 치료와 재활을 위해 러시아 군 의료시설로 이송될 예정이라고 밝혔습니다.

우크라이나도 민간인 51명과 군인 33명 등 84명을 돌려받았다고 발표했습니다.

이번 포로 교환은 아랍에미리트(UAE) 중재로 성사됐습니다.

젤렌스키 우크라이나 대통령은 소셜미디어에 "풀려난 민간인 중에서는 러시아에 2014, 2016년, 2017년에 붙잡힌 이들이 있고 풀려난 병사 중에는 마리우폴을 지키던 이들이 있다"고 썼습니다.

우크라이나 매체 키이우포스트는 2022년 러시아의 침공 이전부터 러시아군에 구금된 우크라이나인들이 풀려났다는 점에서 이번 교환이 특별하다면서 이들 중 일부는 러시아에서 10∼18년형을 '불법적으로' 선고받고 복역 중이었다고 지적했습니다.

도네츠크주와 루한스크주 출신 여성 3명도 이번에 풀려났는데, 그중 한 명은 2019년 갇힌 초등학교 교사입니다. 또한 18세에 포로가 된 27세 남성도 우크라이나로 돌아왔습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
김영은
김영은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”

조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.