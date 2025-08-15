사회

‘차명 거래 의혹’ 이춘석 8시간 경찰 조사…“국민께 깊이 사죄”

입력 2025.08.15 (03:04) 수정 2025.08.15 (03:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

자신의 보좌관 명의 계좌로 차명 주식 거래를 했다는 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원이 경찰에 출석해 8시간 가까이 조사를 받고 귀가했습니다.

이춘석 의원은 오늘(15일) 서울 마포 광역수사단 청사에서 8시간 가량 조사를 받고 나온 뒤 "사회적 물의를 일으킨 것에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드린다"며 "오늘 조사를 성실히 받았고, 앞으로도 성실히 조사에 임하겠다"고 밝혔습니다.

다만, '혐의를 인정하느냐', '차명 거래가 아니라는 입장은 동일하냐'는 취재진의 물음에는 별다른 답변을 하지 않았습니다.

이에 앞서 서울경찰청 금융범죄수사대는 어제(14일) 저녁 6시 45분부터 이 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.

경찰은 이 의원을 상대로 보좌관 차 모 씨 명의를 빌려 증권 계좌를 열어놓고 장기간에 걸쳐 차명·내부 거래를 한 것이 아닌지 등을 추궁한 것으로 전해졌습니다.

이 의원과 보좌관 차 씨는 금융실명법과 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 입건된 상태입니다.

앞서 이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차 씨 명의로 네이버와 LG CNS 등 인공지능(AI) 관련 주식을 거래하는 모습이 언론에 포착됐습니다.

당시 이 의원이 인공지능(AI) 분야를 담당하는 국정기획위원회 경제2분과장을 맡고 있어 미공개 정보를 이용해 주식을 거래한 것 아니냐는 의혹도 불거졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘차명 거래 의혹’ 이춘석 8시간 경찰 조사…“국민께 깊이 사죄”
    • 입력 2025-08-15 03:04:47
    • 수정2025-08-15 03:05:02
    사회
자신의 보좌관 명의 계좌로 차명 주식 거래를 했다는 의혹을 받는 무소속 이춘석 의원이 경찰에 출석해 8시간 가까이 조사를 받고 귀가했습니다.

이춘석 의원은 오늘(15일) 서울 마포 광역수사단 청사에서 8시간 가량 조사를 받고 나온 뒤 "사회적 물의를 일으킨 것에 대해서 국민들에게 깊이 사죄드린다"며 "오늘 조사를 성실히 받았고, 앞으로도 성실히 조사에 임하겠다"고 밝혔습니다.

다만, '혐의를 인정하느냐', '차명 거래가 아니라는 입장은 동일하냐'는 취재진의 물음에는 별다른 답변을 하지 않았습니다.

이에 앞서 서울경찰청 금융범죄수사대는 어제(14일) 저녁 6시 45분부터 이 의원을 피의자 신분으로 불러 조사했습니다.

경찰은 이 의원을 상대로 보좌관 차 모 씨 명의를 빌려 증권 계좌를 열어놓고 장기간에 걸쳐 차명·내부 거래를 한 것이 아닌지 등을 추궁한 것으로 전해졌습니다.

이 의원과 보좌관 차 씨는 금융실명법과 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 입건된 상태입니다.

앞서 이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차 씨 명의로 네이버와 LG CNS 등 인공지능(AI) 관련 주식을 거래하는 모습이 언론에 포착됐습니다.

당시 이 의원이 인공지능(AI) 분야를 담당하는 국정기획위원회 경제2분과장을 맡고 있어 미공개 정보를 이용해 주식을 거래한 것 아니냐는 의혹도 불거졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이윤우
이윤우 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”

조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.