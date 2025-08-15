러 “미국과 회담서 우크라 논의…결과 예측은 큰 실수”

현지시간 15일 미국 알래스카에서 열리는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담 핵심 주제는 우크라이나 문제 해결이 될 것이라고 크렘린궁이 밝혔습니다.



타스 통신 등에 따르면, 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 브리핑에서 미-러 정상회담에 대해 "우크라이나 위기 해결이 중심 주제가 될 것이 모두에게 분명하다"고 말했습니다.



드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 양국 지도자들이 우크라이나 해결에 대한 대화에 참여하겠다는 정치적 의지를 보여주고 있다며 "앞서나가서 결과를 예상하려고 하는 것은 큰 실수가 될 것"이라고 지적했습니다.



페스코프 대변인은 양국 정상이 회담 후 문서에 서명할 계획은 없지만, 공동 기자회견에서 합의와 이해에 대한 간략한 설명이 제공될 것이라고 밝혔습니다.



이어 "우리는 전례 없고 비정상적인 상황에 있다. 동시에 트럼프 대통령은 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 전례 없이 이례적인 접근을 보여주고 있으며 러시아와 푸틴 대통령은 이를 매우 높게 평가한다"고 말했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



