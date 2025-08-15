국제

러 “미국과 회담서 우크라 논의…결과 예측은 큰 실수”

입력 2025.08.15 (04:39) 수정 2025.08.15 (04:39)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

현지시간 15일 미국 알래스카에서 열리는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담 핵심 주제는 우크라이나 문제 해결이 될 것이라고 크렘린궁이 밝혔습니다.

타스 통신 등에 따르면, 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 브리핑에서 미-러 정상회담에 대해 "우크라이나 위기 해결이 중심 주제가 될 것이 모두에게 분명하다"고 말했습니다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 양국 지도자들이 우크라이나 해결에 대한 대화에 참여하겠다는 정치적 의지를 보여주고 있다며 "앞서나가서 결과를 예상하려고 하는 것은 큰 실수가 될 것"이라고 지적했습니다.

페스코프 대변인은 양국 정상이 회담 후 문서에 서명할 계획은 없지만, 공동 기자회견에서 합의와 이해에 대한 간략한 설명이 제공될 것이라고 밝혔습니다.

이어 "우리는 전례 없고 비정상적인 상황에 있다. 동시에 트럼프 대통령은 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 전례 없이 이례적인 접근을 보여주고 있으며 러시아와 푸틴 대통령은 이를 매우 높게 평가한다"고 말했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 러 “미국과 회담서 우크라 논의…결과 예측은 큰 실수”
    • 입력 2025-08-15 04:39:08
    • 수정2025-08-15 04:39:52
    국제
현지시간 15일 미국 알래스카에서 열리는 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령의 정상회담 핵심 주제는 우크라이나 문제 해결이 될 것이라고 크렘린궁이 밝혔습니다.

타스 통신 등에 따르면, 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 브리핑에서 미-러 정상회담에 대해 "우크라이나 위기 해결이 중심 주제가 될 것이 모두에게 분명하다"고 말했습니다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 양국 지도자들이 우크라이나 해결에 대한 대화에 참여하겠다는 정치적 의지를 보여주고 있다며 "앞서나가서 결과를 예상하려고 하는 것은 큰 실수가 될 것"이라고 지적했습니다.

페스코프 대변인은 양국 정상이 회담 후 문서에 서명할 계획은 없지만, 공동 기자회견에서 합의와 이해에 대한 간략한 설명이 제공될 것이라고 밝혔습니다.

이어 "우리는 전례 없고 비정상적인 상황에 있다. 동시에 트럼프 대통령은 가장 어려운 문제를 해결하기 위해 전례 없이 이례적인 접근을 보여주고 있으며 러시아와 푸틴 대통령은 이를 매우 높게 평가한다"고 말했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
김영은
김영은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”

조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.