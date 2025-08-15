바누아투 산마 루간빌 북서쪽 바다서 규모 6.2 지진

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

한국시간으로 오늘 새벽 1시 22분 바누아투 산마 루간빌 북북서쪽 442km 해역에서 규모 6.2의 지진이 발생했다고 기상청이 외국 관측 기관 등을 인용해 전했습니다.



진앙은 남위 11.67도, 동경 166.14도이며 지진 발생 깊이는 53km입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 기상청 제공]



