국제

구글 AI 모델 제미나이, 우주 데이터센터에서 구동 추진

입력 2025.08.15 (04:41) 수정 2025.08.15 (04:44)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

구글이 자사의 인공지능(AI) 모델 '제미나이'를 우주 데이터센터에서 구동하는 프로젝트를 추진합니다.

구글 맷 라이더나워 미국 스타트업 액셀러레이터 총괄은 현지시간 13일 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 구글 본사에서 열린 한국 스타트업 지원 프로그램 행사에서 "우주 데이터센터를 구축 중인 스타트업 '스타클라우드'가 곧 세계 최초로 엔비디아 H100 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 위성을 발사할 예정"이라고 밝혔습니다.

이어 "구글 클라우드가 스타클라우드를 지원하고 있으며, 우주 데이터센터에서 제미나이 모델을 운영할 계획"이라고 말했습니다.

라이더나워 총괄은 "4㎞ 크기의 매우 큰 데이터센터 구축이 추진되고 있다"며 "내가 이 팀과 함께 일하고 있으며, 정말 놀라운 팀"이라고 덧붙였습니다.

스타클라우드는 지난해 미국 워싱턴주 레드먼드에서 설립된 스타트업으로, 유명 벤처 투자사인 Y콤비네이터, 앤드리슨 호로비츠 등으로부터 2천100만 달러의 초기 투자를 유치했습니다.

스타클라우드는 약 4km 크기의 초대형 태양광·냉각 패널을 갖춘 5GW(기가와트)급 궤도 데이터센터를 장기적으로 구상하고 있습니다.

이를 위해 올해 말 스페이스X의 팰컨9 로켓을 통해 소규모 위성을 궤도에 올려 GPU 기반 머신러닝 작업을 시험한다는 계획입니다.

구글은 스타클라우드가 우주에 구축하는 데이터센터를 이용해 자사의 AI 모델 제미나이를 구동할 계획입니다. 라이더나워 총괄은 이를 위한 구글의 구체적인 지원 내용은 언급하지 않았습니다.

우주 데이터센터는 태양광 전력으로 운영비를 낮추고 지구의 환경 문제를 해결할 수 있다는 점에서 주목받고 있으며, 미국 휴스턴의 액시엄 스페이스를 비롯해 여러 스타트업이 추진 중입니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 구글 AI 모델 제미나이, 우주 데이터센터에서 구동 추진
    • 입력 2025-08-15 04:41:43
    • 수정2025-08-15 04:44:34
    국제
구글이 자사의 인공지능(AI) 모델 '제미나이'를 우주 데이터센터에서 구동하는 프로젝트를 추진합니다.

구글 맷 라이더나워 미국 스타트업 액셀러레이터 총괄은 현지시간 13일 미국 캘리포니아주 마운틴뷰 구글 본사에서 열린 한국 스타트업 지원 프로그램 행사에서 "우주 데이터센터를 구축 중인 스타트업 '스타클라우드'가 곧 세계 최초로 엔비디아 H100 그래픽처리장치(GPU)를 탑재한 위성을 발사할 예정"이라고 밝혔습니다.

이어 "구글 클라우드가 스타클라우드를 지원하고 있으며, 우주 데이터센터에서 제미나이 모델을 운영할 계획"이라고 말했습니다.

라이더나워 총괄은 "4㎞ 크기의 매우 큰 데이터센터 구축이 추진되고 있다"며 "내가 이 팀과 함께 일하고 있으며, 정말 놀라운 팀"이라고 덧붙였습니다.

스타클라우드는 지난해 미국 워싱턴주 레드먼드에서 설립된 스타트업으로, 유명 벤처 투자사인 Y콤비네이터, 앤드리슨 호로비츠 등으로부터 2천100만 달러의 초기 투자를 유치했습니다.

스타클라우드는 약 4km 크기의 초대형 태양광·냉각 패널을 갖춘 5GW(기가와트)급 궤도 데이터센터를 장기적으로 구상하고 있습니다.

이를 위해 올해 말 스페이스X의 팰컨9 로켓을 통해 소규모 위성을 궤도에 올려 GPU 기반 머신러닝 작업을 시험한다는 계획입니다.

구글은 스타클라우드가 우주에 구축하는 데이터센터를 이용해 자사의 AI 모델 제미나이를 구동할 계획입니다. 라이더나워 총괄은 이를 위한 구글의 구체적인 지원 내용은 언급하지 않았습니다.

우주 데이터센터는 태양광 전력으로 운영비를 낮추고 지구의 환경 문제를 해결할 수 있다는 점에서 주목받고 있으며, 미국 휴스턴의 액시엄 스페이스를 비롯해 여러 스타트업이 추진 중입니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
김영은
김영은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”

조국 전 대표 출소…“검찰 독재 종식 상징적 장면 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’

‘물·쓰레기’ 치워도 생계 ‘막막’ …수도권 강타한 ‘극한 호우’
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.