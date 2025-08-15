국제

미 국방차관 “힘 통한 평화가 답…아태동맹, 집단방위 분담해야”

입력 2025.08.15 (05:34) 수정 2025.08.15 (05:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

엘브리지 콜비 미국 국방부 정책 담당 차관은 아시아·태평양 동맹국을 향해 "우리는 모두 기여해야 하며 집단방위 부담을 짊어질 준비가 돼 있어야 한다"고 밝혔습니다.

콜비 차관은 광복절이자 태평양전쟁 종전 80주년 하루 전 자신의 SNS를 통해 "여기(태평양전쟁)에서 교훈은 명확하다"며 이같이 적었습니다.

이어 "평화주의(Pacifism)는 답이 아니다. 오히려 힘을 통한 평화가 답"이라며 "이것이 우리가 아·태 동맹국들에 전달하는 정책"이라고 강조했습니다.

이러한 언급은 아·태 지역에서 동맹국들이 미국의 글로벌 패권 경쟁국이자 최대 위협인 중국을 견제하기 위해 군사적으로 협력해야 한다는 취지로 읽힐 수 있어 주목됩니다.

콜비 차관은 "내일(15일) 우리는 태평양에서 2차 세계대전 종전 80주년을 기념한다"며 "우리는 특히 승리를 위해 싸우고 노력한 수백만 명의 미국인의 특별한 희생과 헌신을 기억한다"고 했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미 국방차관 “힘 통한 평화가 답…아태동맹, 집단방위 분담해야”
    • 입력 2025-08-15 05:34:50
    • 수정2025-08-15 05:35:11
    국제
엘브리지 콜비 미국 국방부 정책 담당 차관은 아시아·태평양 동맹국을 향해 "우리는 모두 기여해야 하며 집단방위 부담을 짊어질 준비가 돼 있어야 한다"고 밝혔습니다.

콜비 차관은 광복절이자 태평양전쟁 종전 80주년 하루 전 자신의 SNS를 통해 "여기(태평양전쟁)에서 교훈은 명확하다"며 이같이 적었습니다.

이어 "평화주의(Pacifism)는 답이 아니다. 오히려 힘을 통한 평화가 답"이라며 "이것이 우리가 아·태 동맹국들에 전달하는 정책"이라고 강조했습니다.

이러한 언급은 아·태 지역에서 동맹국들이 미국의 글로벌 패권 경쟁국이자 최대 위협인 중국을 견제하기 위해 군사적으로 협력해야 한다는 취지로 읽힐 수 있어 주목됩니다.

콜비 차관은 "내일(15일) 우리는 태평양에서 2차 세계대전 종전 80주년을 기념한다"며 "우리는 특히 승리를 위해 싸우고 노력한 수백만 명의 미국인의 특별한 희생과 헌신을 기억한다"고 했습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
김영은
김영은 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…<br>“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.