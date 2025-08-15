[뉴스광장 헤드라인]
입력 2025.08.15 (06:01) 수정 2025.08.15 (06:06)
오늘 광복 80주년…광화문서 ‘국민임명식’
광복절 80주년을 맞아 오늘 오전 세종문화회관에서 경축식이 거행됩니다. 저녁엔 광화문에서 만여 명이 참석한 가운데 이재명 대통령 국민임명식이 진행됩니다.
오늘 새벽 조국 출소…“검찰 독재 종식”
오늘 새벽 조국 전 조국혁신당 대표가 광복절 특별사면으로 출소했습니다. 조 전 대표는 이번 사면이 "검찰독재 종식의 상징적 장면이 될 것"이라며 정치 복귀를 선언했습니다.
김건희 ‘진술 거부’…‘부부 공범’ 되나
구속 뒤 첫 특검 조사에서 김건희 여사는 혐의에 대해 대부분 진술을 거부했습니다. 특검팀은 김 여사와 윤 전 대통령의 '뇌물죄' 공모 관계 입증에 주력하고 있습니다.
미 생산자물가 급등…관세 영향 본격화?
미국의 지난달 생산자물가 상승률이 시장 전망치를 크게 웃도는 3.3%로 나타났습니다. 관세 영향 본격화 우려 속에 다음달 금리 결정에도 변수가 될 것으로 보입니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.