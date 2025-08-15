이 대통령, 경축사 통해 ‘대북 정책 방향’ 제시

동영상 고정 취소

대통령실은 이재명 대통령이 오늘 제80주년 광복절 경축사에서 구체적인 대북 제안 보다는 대북·통일 정책의 기본 방향과 원칙을 제시할 것이라고 밝혔습니다.



대통령실은 브리핑을 통해 "지난 3년 간 '강 대 강' 남북 관계로 인해 남북 간 불신의 벽이 높고 북한의 적대적 태도도 여전하다"며 "우선 남북 간 신뢰 회복의 필요성을 강조할 예정"이라고 설명했습니다.



이어 "한일 간 역사 문제는 원칙을 가지고 대응하되, 미래지향적 협력을 추진해 나가겠다는 방향성을 제시할 것"이라고 밝혔습니다.



