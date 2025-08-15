이 대통령, 경축사 통해 ‘대북 정책 방향’ 제시
입력 2025.08.15 (06:04)
대통령실은 이재명 대통령이 오늘 제80주년 광복절 경축사에서 구체적인 대북 제안 보다는 대북·통일 정책의 기본 방향과 원칙을 제시할 것이라고 밝혔습니다.
대통령실은 브리핑을 통해 "지난 3년 간 '강 대 강' 남북 관계로 인해 남북 간 불신의 벽이 높고 북한의 적대적 태도도 여전하다"며 "우선 남북 간 신뢰 회복의 필요성을 강조할 예정"이라고 설명했습니다.
이어 "한일 간 역사 문제는 원칙을 가지고 대응하되, 미래지향적 협력을 추진해 나가겠다는 방향성을 제시할 것"이라고 밝혔습니다.
