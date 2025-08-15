뉴스광장 1부

[잇슈 컬처] “반일 노래냐” 아이브, 종이학 불태웠다가 일본 팬 반발

입력 2025.08.15 (06:56) 수정 2025.08.15 (07:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

남산타워부터 에버랜드까지…2년 간 폭파 협박 45건

남산타워부터 에버랜드까지…2년 간 폭파 협박 45건
[잇슈 컬처] 뉴진스·소속사 ‘전속계약 분쟁’ 합의 불발

[잇슈 컬처] 뉴진스·소속사 ‘전속계약 분쟁’ 합의 불발

다음
'잇슈 컬처' 시작합니다.

일본에서도 인기를 얻고 있는 K팝 걸그룹 '아이브'가 일본에 반감을 표출했다는 반일 논란에 휩싸였습니다.

국내 팬들은 논란 자체가 황당하다는 반응인데요, 첫 소식으로 전해드립니다.

아이브가 컴백을 앞두고 공개한 새 앨범 예고 영상입니다.

사랑을 주제로 한 영상에서 멤버들은 사랑의 매개체인 종이학을 날려 보내거나 불에 태우기도 하는데요.

그러자 일본 누리꾼들은 일본에서 종이학은 평화의 상징이라며, 아이브가 반일 감정을 드러낸 것 아니냔 의혹을 제기했습니다.

또, 아이브의 일본인 멤버 '레이'씨가 미안하다는 문구가 적힌 티셔츠를 입은 점도 문제 삼아, 이는 일본이 제2차 세계대전 전범국가임을 강조하려는 의도라고 주장했습니다.

여기에 반박하는 한국 팬들의 댓글이 이어지며 갈등이 확산하는 가운데 영상을 제작한 감독은 SNS 게시글을 통해 연인들의 사랑을 방해하는 영상 콘셉트에 충실했을 뿐 다른 의미는 없었다고 해명했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [잇슈 컬처] “반일 노래냐” 아이브, 종이학 불태웠다가 일본 팬 반발
    • 입력 2025-08-15 06:56:54
    • 수정2025-08-15 07:00:48
    뉴스광장 1부
'잇슈 컬처' 시작합니다.

일본에서도 인기를 얻고 있는 K팝 걸그룹 '아이브'가 일본에 반감을 표출했다는 반일 논란에 휩싸였습니다.

국내 팬들은 논란 자체가 황당하다는 반응인데요, 첫 소식으로 전해드립니다.

아이브가 컴백을 앞두고 공개한 새 앨범 예고 영상입니다.

사랑을 주제로 한 영상에서 멤버들은 사랑의 매개체인 종이학을 날려 보내거나 불에 태우기도 하는데요.

그러자 일본 누리꾼들은 일본에서 종이학은 평화의 상징이라며, 아이브가 반일 감정을 드러낸 것 아니냔 의혹을 제기했습니다.

또, 아이브의 일본인 멤버 '레이'씨가 미안하다는 문구가 적힌 티셔츠를 입은 점도 문제 삼아, 이는 일본이 제2차 세계대전 전범국가임을 강조하려는 의도라고 주장했습니다.

여기에 반박하는 한국 팬들의 댓글이 이어지며 갈등이 확산하는 가운데 영상을 제작한 감독은 SNS 게시글을 통해 연인들의 사랑을 방해하는 영상 콘셉트에 충실했을 뿐 다른 의미는 없었다고 해명했습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…<br>“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속후 첫조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?

[단독] 해경 간부 “계엄사범 많으니 유치장 비워라”…비상계엄 미리 알았나?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.