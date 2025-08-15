광복절 미 타임스스퀘어서 ‘유관순 열사’ 영상 상영
입력 2025.08.15 (07:09) 수정 2025.08.15 (08:07)
광복 80주년을 맞아 미국 뉴욕 타임스스퀘어 전광판에 한국의 독립운동과 순국선열을 알리는 영상이 상영됩니다.
뉴욕한인회·충남콘텐츠진흥원에 따르면 15일 오후 8시부터 1시간 동안 맨해튼 타임스스퀘어의 아메리칸이글 매장 위 대형 LED 전광판에서 ‘순국선열의 기억을 만나다’를 주제로 한국의 독립운동을 알리는 영상을 상영합니다.
유혜경 한국유관순기념사업회 회장이 소장하던 유 열사의 미공개 가족사진과 유 열사의 오빠인 유우석 지사의 증명사진을 인공지능 기술로 재구성한 사진도 이번 영상에 포함돼 함께 공개됩니다.
이번 행사는 충남콘텐츠진흥원이 한국콘텐츠진흥원의 지원을 받아 추진하는 지역특화 콘텐츠 개발 지원사업의 하나로 준비됐습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 뉴욕한인회 제공]
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.