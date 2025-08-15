[광장 날씨] 광복절 연휴 무더위…오늘 전국 대부분 소나기

동영상 고정 취소

이번 광복절 연휴에는 무더운 날씨가 이어지겠습니다.



오늘 한낮에 서울이 32도까지 올라 어제보다 5도 가량 높겠고, 대기가 불안정해지며 전국 대부분 지방에 소나기가 내리겠습니다.



현재 충청과 남부지방, 제주에는 폭염 특보가 발효 중입니다.



대부분 지방의 낮 기온이 33도 안팎을 보이겠고, 폭염 경보가 내려진 일부 남부 내륙은 35도를 웃도는 곳도 있겠습니다.



주말에도 후텁지근하겠고, 일요일에는 인천과 경기 북부, 강원 북부에 비 예보가 있습니다.



오늘 아침까지 호남 해안과 전국 내륙을 중심으로 안개가 짙게 끼겠습니다.



현재 기온은 서울이 24.7도, 대전 26, 부산은 27.2도를 가리키고 있습니다.



한낮에는 서울과 강릉이 32도, 광주 34, 대구는 35도로 어제보다 1~5도 정도 높겠습니다.



바다의 물결은 0.5~1.5m로 잔잔하게 일겠습니다.



다만, 남해안과 제주도 해안에는 높은 너울이 밀려오는 곳이 있어 안전에 유의하셔야겠습니다.



다음 주 수요일에는 수도권과 강원 영서에 비가 내리겠습니다.



날씨 정보 전해드렸습니다.



정희지 기상캐스터/그래픽:박혜령



