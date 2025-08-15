뉴스광장

고난과 영광의 80년 인생…현대사의 산 증인 ‘광복둥이’

입력 2025.08.15 (07:49) 수정 2025.08.15 (07:56)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

AI로 살아난 손기정 선수…서울이 불러낸 80년 전 그날

AI로 살아난 손기정 선수…서울이 불러낸 80년 전 그날
[개봉영화] 낮과 밤 사이 ‘악마가 이사왔다’…타이완 로맨스 ‘나의 아픈, 사랑 이야기’

[개봉영화] 낮과 밤 사이 ‘악마가 이사왔다’…타이완 로맨스 ‘나의 아픈, 사랑 이야기’

다음
[앵커]

광복을 맞은 1945년, 그 해 태어난 이들을 '광복둥이'라고부릅니다.

이들은 지난 80년 대한민국의 고난과 역경, 영광의 순간 순간을 써내려왔는데요.

굴곡진 현대사를 관통한 이들을 신지수 기자가 만나봤습니다.

[리포트]

나라를 되찾은 1945년, 세상의 빛도 다시 찾아왔습니다.

하지만 기쁨은 오래가지 않았습니다.

동족상잔의 비극이 일상을 무너뜨렸습니다.

[최달용/변리사/1945년생 : "사이렌이 울리면 마루 뚜껑을 열어가지고 그 안에 숨거나… 하늘을 보면 그 비행기가 그냥 막 비 오듯이 폭탄을 이렇게…."]

전쟁만큼이나 고달팠던 건 배고픔, 먹고 살기 위해서라면 이역만리 어디든 가야했습니다.

[오덕희/파독 간호사/1945년생 : "6~7배 정도 받으니까 한 5~10% 정도만 남겨놓고 (집으로) 다 보냈어요. '구텐 모르겐' 이것만 배우고 갔죠."]

죽음의 위기도 숱하게 넘겼습니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "(베트남에서) 지뢰 탐지 요원이 탐지를 하고 가다가 폭발이 돼가지고 폭사한 거예요. 다음은 내 차례다…."]

헌신과 희생으로, '한강의 기적'이라는 결실을 맺었지만, 그만큼 그늘도 짙었습니다.

[송수일/민주화·노동 운동 참여/1945년생 : "24시간 근무를 시키는 거에요. 기계를 세우지 못 하니까. 이건 아니다라고 해서…."]

전쟁의 폐허를 딛고 올림픽을 개최할 땐, 처음 느껴보는 자부심에 가슴이 벅차올랐습니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "폐허, 전장 거기서 일어나서 올림픽이라는 그런 큰 행사를 한다는 건 전부 들떠 있고…."]

영광의 기억도 잠시, 잇단 대형 참사로 온 나라가 슬픔에 잠겼고, 엎친 데 덮친 격, 외환 위기까지 강타했습니다.

하지만 '할 수 있다'는 마음 하나로 다시 시작했습니다.

[최달용/변리사/1945년생 : "아마 집에 금이 없을 거예요. 어떻게든 살려야겠다 그런 정신으로 동참했던 게 아닌가…."]

피, 땀, 눈물로 이룩한 대한민국, 분열과 갈등을 넘어 미래로 나아가길 희망해봅니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "국민과 국가를 위해서 단합하고 했으면 좋겠어요. 화합하고…."]

KBS 뉴스 신지수입니다.

촬영기자:이창준 김형준 최석규/영상편집:양다운

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 고난과 영광의 80년 인생…현대사의 산 증인 ‘광복둥이’
    • 입력 2025-08-15 07:49:39
    • 수정2025-08-15 07:56:40
    뉴스광장
[앵커]

광복을 맞은 1945년, 그 해 태어난 이들을 '광복둥이'라고부릅니다.

이들은 지난 80년 대한민국의 고난과 역경, 영광의 순간 순간을 써내려왔는데요.

굴곡진 현대사를 관통한 이들을 신지수 기자가 만나봤습니다.

[리포트]

나라를 되찾은 1945년, 세상의 빛도 다시 찾아왔습니다.

하지만 기쁨은 오래가지 않았습니다.

동족상잔의 비극이 일상을 무너뜨렸습니다.

[최달용/변리사/1945년생 : "사이렌이 울리면 마루 뚜껑을 열어가지고 그 안에 숨거나… 하늘을 보면 그 비행기가 그냥 막 비 오듯이 폭탄을 이렇게…."]

전쟁만큼이나 고달팠던 건 배고픔, 먹고 살기 위해서라면 이역만리 어디든 가야했습니다.

[오덕희/파독 간호사/1945년생 : "6~7배 정도 받으니까 한 5~10% 정도만 남겨놓고 (집으로) 다 보냈어요. '구텐 모르겐' 이것만 배우고 갔죠."]

죽음의 위기도 숱하게 넘겼습니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "(베트남에서) 지뢰 탐지 요원이 탐지를 하고 가다가 폭발이 돼가지고 폭사한 거예요. 다음은 내 차례다…."]

헌신과 희생으로, '한강의 기적'이라는 결실을 맺었지만, 그만큼 그늘도 짙었습니다.

[송수일/민주화·노동 운동 참여/1945년생 : "24시간 근무를 시키는 거에요. 기계를 세우지 못 하니까. 이건 아니다라고 해서…."]

전쟁의 폐허를 딛고 올림픽을 개최할 땐, 처음 느껴보는 자부심에 가슴이 벅차올랐습니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "폐허, 전장 거기서 일어나서 올림픽이라는 그런 큰 행사를 한다는 건 전부 들떠 있고…."]

영광의 기억도 잠시, 잇단 대형 참사로 온 나라가 슬픔에 잠겼고, 엎친 데 덮친 격, 외환 위기까지 강타했습니다.

하지만 '할 수 있다'는 마음 하나로 다시 시작했습니다.

[최달용/변리사/1945년생 : "아마 집에 금이 없을 거예요. 어떻게든 살려야겠다 그런 정신으로 동참했던 게 아닌가…."]

피, 땀, 눈물로 이룩한 대한민국, 분열과 갈등을 넘어 미래로 나아가길 희망해봅니다.

[김경시/월남 파병/1945년생 : "국민과 국가를 위해서 단합하고 했으면 좋겠어요. 화합하고…."]

KBS 뉴스 신지수입니다.

촬영기자:이창준 김형준 최석규/영상편집:양다운
신지수
신지수 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…<br>“국민주권으로 세우는 미래”

이 대통령, 광화문 광장서 국민임명식…“국민주권으로 세우는 미래”
‘광복절 특사’ 조국 출소…<br>“검찰 독재 종식의 상징 될 것”

‘광복절 특사’ 조국 출소…“검찰 독재 종식의 상징 될 것”
4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”

4시간 만에 끝난 구속 후 첫 조사…특검 “김건희 대부분 진술 거부”
경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ <br>이춘석 의원 소환…8시간 조사

경찰, ‘주식 차명거래 의혹’ 이춘석 의원 소환…8시간 조사
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.