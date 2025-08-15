제80주년 광복절 경축 행사 오늘 개최

동영상 고정 취소

제80주년 광복절을 맞아 오늘 부산에서도 광복회원과 시민 등 천2백여 명이 참석한 가운데 경축행사가 열립니다.



특히 오늘 행사에는 부산시립예술단이 부산의 독립운동가 안희제 선생의 생애와 사상을 조명하는 공연을 선보입니다.



행사에 앞서 박형준 부산시장과 주요 인사들은 광복기념관 위패 봉안소를 찾아 애국선열에게 참배할 예정입니다.



