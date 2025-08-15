“폭탄 설치” 허위 신고 혐의 30대 검거

동영상 고정 취소

부산 사상경찰서는 공공장소에 폭탄을 설치했다고 112에 잇따라 허위 신고한 혐의로 30대 남성을 붙잡아 조사하고 있습니다.



이 남성은 지난해 12월부터 최근까지 누군가 분실한 휴대전화를 이용해 도서관과 병원, 수영장에 폭탄을 설치했다고 3차례에 걸쳐 허위 신고한 혐의를 받고 있습니다.



경찰 조사 결과 이 남성은 폭탄을 소지하거나 실제 설치하지는 않은 것으로 파악됐습니다.



