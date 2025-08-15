검찰, 박극제 전 공동어시장 대표 ‘징역 3년’ 구형
입력 2025.08.15 (07:56) 수정 2025.08.15 (09:15)
부산지검은 부산공동어시장에 수억 원대 손해를 끼친 혐의로 기소된 박극제 전 부산공동어시장 대표에게 징역 3년을 구형했습니다.
박 전 대표는 미수금을 갚지 않은 중도매인 2명에 대해 지정 취소 등을 제때 하지 않아 법인에 6억 3천만 원 상당의 손해를 끼친 혐의로 재판에 넘겨졌습니다.
박 전 대표에 대한 1심 선고는 다음 달 3일 내려질 예정입니다.
