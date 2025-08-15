여야 지도부, 제80주년 광복절 경축식 참석

여야 지도부가 오늘(15일) 서울 종로구 세종문화회관에서 열리는 제80주년 광복절 경축식에 참석합니다.



우원식 국회의장과 더불어민주당 정청래 대표, 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표, 조국혁신당 김선민 대표 권한대행, 진보당 김재연 상임대표, 개혁신당 이준석 대표 등이 함께 자리합니다.



국민의힘과 개혁신당 지도부는 경축식에만 참석하고, 오늘 오후 8시 광화문광장에서 열리는 이재명 대통령 '국민 임명식'에는 불참합니다.



행사가 광복절 취지에 맞지 않고, 조국 전 조국혁신당 대표 부부와 윤미향 전 의원 특별사면이 부적절하다고 항의하는 취지입니다.



