뉴스광장(창원)

하승철 하동군수 ‘공약 성적표’

입력 2025.08.15 (08:08) 수정 2025.08.15 (09:22)

[앵커]

내년 지방선거를 앞두고 현역 단체장들의 공약 이행을 확인하는 기획보도, 마지막 순서로 하승철 하동군수의 공약 성적표를 손원혁 기자가 짚어봤습니다.

[리포트]

하승철 하동군수는 기업하기 좋은 도시를 공약했습니다.

특화시장 조성 이행, 복합물류 산업 유치는 갈사산단에, 스마트그린산단 구축은 대송산단에 추진하고 있습니다.

건강한 하동, 복지 분야 공약은 장애인종합지원센터 건립과 원격의료 시스템이 이행됐고 공공보건의료원도 착공을 앞뒀습니다.

스마트 통합관제시스템 확충과 고령자 전용 임대아파트 등이 추친되고 있지만, '어르신 복지기금 100억 원 조성'은 이행 안 됐습니다.

[하승철/하동군수 : "'컴팩트 매력도시'라는 작은 공간에 도시의 편의기능을 집중시키고, 하동만이 갖고 있는 매력을 점점 만들어 나가는 것을 (이어가겠습니다.)"]

문화·관광 관련 공약은 당선 이후 많이 바꿨습니다.

최참판댁 주변 정비, 하동공원 조성은 이행이 됐고 하동 10경 재정비와 섬진강 문화관광벨트 조성은 각각 다른 공약 사업과 통합했습니다.

스마트관광인프라는 불확실한 사업성을 이유로 포기했습니다.

스마트농업도시 공약은 대체로 추진 중입니다.

친환경농업지구 확대와 스마트팜단지 지원사업, 외국인 기숙사 건립 등은 이행됐습니다.

다만, 농업경영회생기금 50억 원 조성과 스마트팜 농가 100호 육성은 유사사업이 많아 추진하지 않았습니다.

스마트 축산ICT 시범단지 조성은 사업자가 없어 답보상태입니다.

[하승철/하동군수 : "(스마트 축산ICT 시범단지) 그 부분은 새로운 전략을 다시 짜서 주민들과 협력을 하고 그렇게 해서 완벽한 마무리를 할 수 있도록…."]

인구 6만 시대를 약속했지만, 인구 감소 추세는 여전합니다.

결혼장려금과 행복주택 주거비 지원은 이행됐지만 메타버스 교육공간, AI 문화체험관 건립, 100억 원 장학사업, 청년창업인 지원기금 100억 원 조성은 이행되지 않았습니다.

하승철 하동군수의 공약성적표는 이행 2개, 추진중 2개, 미이행 1개로 요약됩니다.

KBS 뉴스 손원혁입니다.

촬영기자:김대현/영상편집:김도원/그래픽:김신아

