창원 봉암교 일부 교각 균열…“긴급 보수 추진”
입력 2025.08.15 (08:12) 수정 2025.08.15 (09:24)
하루 6만 대가 통행하는 창원 봉암교에 균열이 확인돼 긴급 보수가 추진됩니다.
창원시 마산회원구는 지난 5월, 마산회원구와 성산구를 잇는 봉암교 정밀안전점검 결과 교각 한 곳에서 다수의 균열이 발견됐습니다.
이에 따라 균열이 발생한 교각 옆에 철근 구조물을 설치하고, 상판 하중을 분산하도록 우선 조치했습니다.
