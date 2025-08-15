창원 봉암교 일부 교각 균열…“긴급 보수 추진”

동영상 고정 취소

하루 6만 대가 통행하는 창원 봉암교에 균열이 확인돼 긴급 보수가 추진됩니다.



창원시 마산회원구는 지난 5월, 마산회원구와 성산구를 잇는 봉암교 정밀안전점검 결과 교각 한 곳에서 다수의 균열이 발견됐습니다.



이에 따라 균열이 발생한 교각 옆에 철근 구조물을 설치하고, 상판 하중을 분산하도록 우선 조치했습니다.



