중구 근대 골목 야간 투어 2개 코스로 확대

대구 중구청이 근대골목 밤마실 야간투어를 2개 코스로 늘립니다.



1코스는 영남대로에서 시작해 약령시한의약박물관, 3·1만세운동길을 거쳐 서문야시장에서 마무리되고, 2코스는 청라언덕관광센터를 출발해 주요 역사·문화 명소를 둘러본 뒤 '동성로 놀장'에 참여하는 일정입니다.



